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Bütün doğal risklere açık ve yüksek girdi maliyetleri ile zor koşullarda üretim yapan çiftçilerin beklentilerinin daha yüksek bir fiyat olduğunun farkında olduklarını belirten Bardakçı, açıklamasında şunları söyledi:

“İki yıldır Tarım Kredi Bölge Müdürlüklerinin uyguladıkları fiyatı düşürme politikası, piyasada oluşan fiyatı olumsuz yönde etkilemektedir. Dünya piyasalarındaki düşüş ve diğer unsurlarla fiyatlar hızla geri gelmiştir.

Piyasada oluşan fiyata rağmen daha yüksek bir fiyat açıklama şansımız maalesef bulunmamaktadır. Çünkü birlik olarak üreticiden aldığımız ürünü kendi fabrikamızda ayçiçek yağı olarak işleyip serbest piyasada özel sektörle rekabet ederek piyasada varlığımızı sürdürmek zorundayız. Piyasada ileride yükselme olursa bize ürün teslim eden ortaklarımıza fark ödemesi yapılır.

Yeni sezonun tüm üreticilere hayırlı olmasını dilerim.”