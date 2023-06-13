Fiyatların belirlenmesi için Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, çiftçiler ve biçerdöver işletmecileri Ziraat Odası'nda bir araya geldi.

Yapılan toplantı sonrasında 2023 yılı arazi biçim fiyatlarının taban arazileri için dönüm biçim fiyatının 100 lira, engebeli araziler için ise 110 lira olarak belirlendiği açıklandı.

Taban fiyatları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 2023 yılı TMO alım fiyatları ekmeklik buğday için 8.250 TL/Ton, arpa için ise 7.000 TL/Ton, olarak açıklandığını kaydetti.

Tarım Bakanlığı tarafından, hububat üretiminin teşvik edilmesi amacıyla 2023 yılında ÇKS’ye kayıtlı buğday ve arpa üreticilerine, kayıtlı üretim miktarı kadar tüm kesimlere (TMO veya piyasa aktörlerine) yapılan satışlar için ton başına buğdayda 1.000 lira, arpada ise 500 lira ilave hububat üretim primi desteği verileceğine değinen Özdemir, “Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ÇKS kaydı bulunan üreticilerden ürün bazında ÇKS’de kayıtlı üretim miktarı kadar alım yapılacaktır. Ayrıca TMO dışında esnafa ürün satan çiftçilerimize sattıkları ürünün belgelendirmeleri halinde buğdayda 1.000 lira, arpada ise 500 lira hububat üretim primi desteği verilecektir.

TMO işyerlerine satılan ürünün Borsa Tescil Ücreti TMO tarafından karşılanacaktır. Boşaltma ücreti alınmayacaktır" dedi.

Çorum’da ilk arpa hasadının Salur Köyü’nden Recep Telli tarafından yapıldığını ve bu yılki rekolte ve verimin yüksek olacağını söyleyen Özdemir, “TMO’ya ürün veren üreticilerimizin ürünlerinin ÇKS kayıt sisteminden fazla olacağından üreticilerimizin fazla çıkan ürünlerini kota sıkıntısında dolayı TMO‘ya veremeyecekleri ihtimali konusunda mağduriyet yaşayacakları ifade etmektedirler. TMO’nun arpa ve buğday alımlarında çiftçilerimize ayrılan kotanın yükseltilmesi üreticilerimizin mağduriyetini önleyecektir” dedi.