AK Parti Çorum İl Başkanlığı yaklaşan 2023 seçimleri öncesi seçim çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. İl Başkanı Yusuf Ahlatcı başkanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

2023 seçimlerinden AK Parti’nin milletin teveccühü ile her zaman olduğu gibi yine zaferle çıkacağını belirten İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "AK kadroların her zaman seçimlere ilk günkü aşk ile hazırlanıyor. AK Parti kadroları Türkiye yüzyılı yolunda hazır" dedi.

AK Parti’nin ki başarının sırrını da açıklayan Ahlatcı, seçimlerdeki başarılarını Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideri ve AK kadrolara sahip olunmasına bağladı.

2023 seçimlerinde de millete yaptıkları hizmetleri, projeleri ve Türkiye Yüzyılını anlatarak zafere ulaşacaklarını kaydeden Ahlatcı, “Milletimizle beraber hareket ederek, birlik ve irade ile gelecek yürüyüşümüze devam edeceğiz. Birilerinin yanlışlarına, yürüttükleri algı oyunlarına bakmadan çalışacak ve her daim kendi doğrularımızı anlatacağız. Ülkemizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 hedefleriyle buluşturduğumuz gibi 'Türkiye Yüzyılı'na da kavuşturmakta kararlıyız” şeklinde konuştu.