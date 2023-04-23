Uğurludağ İlçesi'nde Belediye Başkanı Remzi Torun, İlçe Başkanı Ömer Kiday, eski ilçe başkanı Yakup Torun, İl Genel Meclis Üyesi Murat Kiday ve ilçe sakinleri karşılanan Ahlatcı, belediye başkanı ve ilçe teşkilatına böyle bir organizasyon düzenledikleri için teşekkür etti.

Uğurludağ halkının AK Parti sevdasından hiç bir şey kaybetmediğine bir daha şahit olduklarını söyleyen Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için Uğurludağ halkından Cumhurbaşkanına oy vermelerini isterken, milletvekilliği seçiminde de tercihlerini AK Parti'den yana kullanmalarını talep etti.

Birçok hizmeti hayata geçirdiklerinin altını çizen Ahlatcı, "EYT uzun zamandır bir problemdi ve hayata geçirdik sözleşmesi personele kadro ayarlaması yapıldı askeri ücret önemli oranda artırıldı emekli maaşlarında denge sağlandı" diye konuştu.

AK Parti'nin bir çözüm partisi olduğunu dile getiren Ahlatcı, “20 yılda ülkenin kangrenleşmiş, halı altına süpürülmüş bütün sorunlarını AK Parti çözdüğü gibi bundan sonraki sorunlarını da kesinlikle sadece ve sadece AK Parti çözecektir. Bugün vatandaşlarımızın çektikleri sıkıntıları biliyoruz ama vatandaşlarımız da çok iyi biliyor ki bu sıkıntıların tek çözüm adresi yine AK Partidir. Son zamanlarda attığımız adımlar, memur, çalışan ve emeklilerin maaşlarında yaptığımız artışlar, sosyal konut projesi, gençlerimizin KYK kredilerindeki faizlerin silinmesi gibi önemli düzenlemeler bunun en net örneğidir" şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)