Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Mahmut Dal, Adana merkezde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tarlada kalan karpuzları görünce üreticiye destek amacıyla harekete geçti. Karpuzlardan 20 ton alarak ilçeye getiren Başkan Dal, karpuzları vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Dağıtım sırasında konuşan Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, "Gerçekten çiftçimiz zor durumda. Adana merkezde tarlalarda karpuzlar alıcı bulamıyor. Biz de hem üreticimize destek olmak hem de halkımıza ikram etmek amacıyla 20 ton karpuz dağıttık. Farklı ürünlerde de çiftçimize destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Belediye ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında dağıtılan karpuzlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Muhabir: İHA AJANS