İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen sahte içki üretilen eşyalar ve tütün mamullerinden savcılık soruşturması tamamlananlar, Akkent Mahallesi'ndeki hafriyat alanında yakıldı.

Polis ekipleri, kaçakçılık ürünlerinin imhası sırasında çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Oğuzcan Taşdemir, gazetecilere, “2022 yılında yapılan 75 kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 20 milyon lira civarında olan 2 ton tütün, yaklaşık 15 ton kaçak alkollü içki, 7 milyon civarında kaçak makaron sigara, 690 paket kaçak sigara, komisyon huzurunda yakılarak imha edilmiştir” dedi.