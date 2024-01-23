Asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında 15-22 Ocak 2024 tarihleri arasında 4’ü dolandırıcılık, 2’si cinsel suçlardan olmak üzere 20 şahıs yakalandı.

Kentte haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunan 3 kadın, 2 erkek şahsın da tamamı ekipler tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” denildi.