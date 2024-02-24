BELTAŞ 1.Amatör Küme’de yarın oynanacak maçların ardından 2023-2024 sezonu sona erecek. Kritik 4 karşılaşmanın ardından küme düşen takım belli olurken, şampiyon takım ise Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na gönderilen itiraz dilekçesinin ardından belli olacak.

Gülabibeyspor ile Mimar Sinanspor arasında geçen şampiyonluk yarışında heyecan bu hafta sona erecek olup kupa töreni ise ilerleyen günllerde yapılacak. Konu hakkında açıklama yapan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, “1.Küme’de küme düşen takım son hafta maçlarından sonra belli olacak. Ancak şampiyon takımın kim olacağı ise henüz netlik kazanmayacak. Bilindiği üzere Alaca Belediyespor ile Mimar Sinanspor arasında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşma Çorum Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3-0 Mimar Sinanspor’u hükmen galip saymıştı. Ancak Alaca Belediyespor itirazını Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na (AFDK) taşıdı. Bu nedenle bu hafa oynanacak maçlar sonunda şampiyon belli olsa dahi kupa töreni düzenlenmeyecek. 1.Küme’nin kupa töreni itiraz dilekçesinin AFDK tarafından sonuçlanmasının ardından netlik kazanacak” dedi.



Editör: RIFAT KARA