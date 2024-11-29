Alınan bilgiye göre Cezmi Bora Külçek, Kale Mahallesi Aydınevler 1. Sokak’ta bulunan ikametinde yakınları tarafından göğsünden vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ikamette yaptıkları çalışma sonrası Külçek’in cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Gencin cenazesinin ikametten çıkarıldığı esnada fenalık geçiren yakınları olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK