İstiklal Savaşı’nın başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919 tarihinin esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime boyun eğmeyen Türk milletinin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımı olduğunu belirten Çiftçi, “Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki silah arkadaşlarının Samsun’dan Anadolu’ya ayak basarak millî mücadele meşalesini yaktıkları tarihi günün 104. yıl dönümünü, büyük bir coşkuyla kutluyoruz” dedi.

19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan özgürlük meşalesinin aydınlığının büyük bir hızla tüm yurda yayıldığını kaydeden Çiftçi, “Yüce Türk milletinin sarsılmaz azim ve kararlılığıyla birleşmiş ve yedi düvele karşı topyekûn giriştiğimiz millî mücadele sonucunda zaferle taçlanmıştır. Esaret altındaki mazlum milletlere de ilham olan bu zaferle aziz milletimiz; vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir” ifadelerini kullandı.

Mesajının devamında gençlere seslenen Çiftçi, şunları dile getirdi:

“İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs gününün sizlere armağan edilmesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz milletimizin gençlere verdiği değerin ve duyduğu güvenin bir göstergesidir. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle vatan için canlarını feda eden ecdadımızın bıraktığı bu değerli emaneti sonsuza kadar korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak en önemli görevinizdir.

Sizlerin, şanlı tarihimizden aldığınız ilhamla milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye’nin inşası adına hep birlikte sarsılmaz bir iradeyle çalışacağınıza gönülden inanıyorum.

Bu inanç ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’mızın tüm kahramanlarını, devlet ve siyaset adamlarını, komutanlarını minnet ve şükranla yâd ediyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.” (Haber Merkezi)