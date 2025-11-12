Türkiye'nin yüreğini yakan C-130 kargo uçağı kazasında 20 askerimiz şehit düştü. Şehitlerimizin acı haberi baba ocaklarına ulaşırken, MSB de uçağın enkazına ulaşıldığını bildirdi.

Bakanlık, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini açıklarken Gürcistan makamlarından da yeni haberler geldi.

18 şehidin naaşı bulundu, 2 şehidin naaşı aranıyor

Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze, Türk yetkillilerin de katılımıyla geceden itibaren devam eden arama çalışmalarında 18 şehidimizin naaşının bulunduğunu, 2 şehidimizin naaşının ise arandığını açıkladı. 4 şehidin naaşının uçağın pilot kabininde bulunduğu öğrenildi.

Şehit askerlerimizin kimlikleri şöyle:

- Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

- Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

- Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

- Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

- Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

- Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

- Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

- Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok

- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

- Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız