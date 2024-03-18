Başkan Aşgın açıklamasında “Bundan 109 yıl önce milletin azim ve imanıyla elde ettiği zafer, dün de bugün de mazlum milletler için bir emsal oldu. Olmaya da devam ediyor.” dedi.

Ecdadın, bundan 109 yıl önce dünya siyasetini değiştiren, dünya tarihine yön veren bir olaya imza attığını vurgulayan Başkan Aşgın, “Türk’ün gücü, milletimizin istiklaline ve istikbaline olan düşkünlüğü, bağımsızlığa olan hasreti bir kez daha Dünya'ya kanıtlanmış oldu. İşte bu yüzden tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan ve yüce Türk milletinin kahraman evlatlarınca verilen bir büyük mücadelenin adı olarak tarihe geçti. Böyle bir başarı sadece işgalcilerin güç ve gururunu değil, milletimizin makûs talihini de yenmiştir.” dedi.

109 yıl önce dedelerin, ecdadın kazandığı zaferi her yıl 18 Mart’taki çeşitli etkinliklerle yâd ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “İman imkânı yendi. İmanın imkânı yenebildiğini de tüm dünyaya ispat ettik. Bugün de millet olma bilincimizin, birlik ve kardeşlik ruhunun en büyük mayası olmaya devam ediyor. Çanakkale’de omuz omuza vatanlarını ve imanlarını müdafaa eden şehitlerden aldığımız güç, kardeşliğimizi ilelebet muhafaza edecektir. Şehitlerimiz ve onların kahramanlıklarından aldığımız ilhamla, ülkemizi tarihine ve medeniyetine yakışır şekilde güçlendirmeye, büyütmeye, şehit ve gazilerimize layık olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Bu vesileyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle ülkemizin varlığı ve bütünlüğü için dün olduğu gibi bugün de hiç düşünmeden feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum.” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ