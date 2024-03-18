Büyük Zafer’in 109. yılı ve 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle Şehitlik’te düzenlenen törenin ardından Devlet Tiyatro Salonu’ndaki programa geçildi.

Atatürk Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programı Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği Başkanı Adem Mert, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, okul müdürleri, şehit aileleri ve gaziler, askeri yetkililer, öğretmenler, veliler ve öğrenciler ilgiyle izledi.

“HAÇLI ZİHNİYETİNE ATILAN SON TOKAT: ÇANAKAKALE”

Programın açılışında konuşan Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Halit Güneş, Çanakkale Savaşı’nın tarihe unutulmaz bir damga vurduğunu, inancın, nasıl güçlü bir kale olduğunu gösteren, eşine az rastlanır bir mücadelenin zaferi, anadan, yardan, evlattan geçip vatan diye diye can verenlerin kanıyla yazdığı bir destan olduğunu söyledi.

Çanakkale, Hakk'ın batılı, birliğin ayrılığı yendiği zor bir imtihan olduğunu da anlatan Güneş, “Çanakkale, Türk milletini kolay lokma sanıp Fatih'in kıratını sürdüğü bu kutsal toprakları ele geçirmek isteyen Haçlı zihniyetine atılmış son tokattır. Niye geldiklerini bile bilmeyen Anzak erlerine dahi yardım elini uzatmaktan çekinmeyen mertliğin zaferidir. Ölümü de öldüren kahramanlar şimdi hayatta olsalardı içimizdeki ayrılıklara, kardeşi kardeşe kırdıranlara, bize bizi unutturanlara da geçit vermezlerdi. Çünkü onlara savaşı kazandıran ruhlarındaki birlik ve dirlikti. Onlar bir millet olmanın bilincine varmış, bu ruh ile yenmişlerdi düşman askerlerini. Bir sancak altında kara kışlarda yem etmemişlerdi vatanı kurda, kuşa. Şimdi bizler aynı gücü yüreğimizde hissedersek ruhu şad olur şehitlerimizin. Bastığımız toprağın üstünden çok, altında yatanların canlı olduğunu anlarsak, kıyamayız bu toprağın tek bir taşına. Şimdi fark edersek damarlarımızdaki asil kanı neslimiz hür yaşar ebediyen. Bu duygu ve düşüncelerle bu vatan uğruna can veren şehitlerimize minnet ve şükran duygular ile Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

“ÇANAKKALE İÇİN NE SÖYLENSE EKSİK VE YETERSİZ KALACAKTIR”

Çorum Askerlik Şube Başkanı Personel Komando Yüzbaşı Uğur Özcan da bir konuşma yaparak Çanakkale’nin inancı, fedakarlığın ve azmin sembolü olduğunu söyledi. Büyük Zafer’in 109.’ncu yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyleyen P. Kom. Yzb. Uğur Özcan, Türk’e dünyada cehennemi yaşatmak isteyen sömürgeci istilasına karşı namus ve izzet müdafaasıyla şahlanan milletin adeta etten duvar örerek düşmana geçit vermediğini hatırlattı.

Yüzbaşı Özcan konuşmasının devamında; “Çanakkale metrekareye 6 bin merminin düştüğü mahşer yeri, dünyanın en büyük şehitliği, her sayfası şüheda kanıyla yazılmış Türk tarihinin fedakarlık külliyatı, kendi cenaze namazını kılanların, 15 yaşında toprağa düşen, okulunu bırakıp cepheye koşanların destanıdır. Elbette söylense yetersiz, nasıl bir yorum yapılsa eksik kalacaktır. Çanakkale Zaferi ile birlikte, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu topraklan bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum” görüşüne yer verdi.

Çorum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nden özel birey Özge Boyraz tarafından “Asker” şiirinin seslendirildiği etkinlikte Atatürk Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmenleri Nihat Örs, Esra Yeşil, Atilla Sakınmaz gözetimindeki öğrencilerin hazırladığı “Çanakkale Gölge Tiyatrosu” sunumuna Müzik Öğretmeni Suat Yılmaz yönetimindeki okul korosu eşlik etti.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Programda son olarak Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıldönümü ve 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle ortaöğretim kurumları öğrencileri arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı. Buna göre yarışmalarda birinci olan Eti Anadolu Lisesi’nden Yağmur Şenol Baran (Resim), Özejder Sosyal Bilimler Lisesi’nden Hayrunnisa Bahtiyar (Şiir) ve Başöğretmen Anadolu Lisesi’nden Hiranur Tetik’e (Kompozisyon) ödüllerini Vali Dağlı verdi. Yarışmalarda ikinciliği kazanan Başöğretmen Anadolu Lisesi’nden Zeynep Su Özcan, aynı okuldan Nisa Nur Yalnız ve Buharaevler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden Aysima Ahıshalı’ya ödüllerini Milletvekili Ahlatcı verirken, üçüncülüğü kazanan Başöğretmen Anadolu Lisesi’nden Betül Uçgun, Şehit Mustafa Solak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden Yağmur Dervişoğlu ve aynı okuldan Sümeyye Oduncu’ya ise ödüllerini Belediye Başkanı Aşgın iletti.

Program protokol üyeleri ve görev alan öğretmen ile öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)

