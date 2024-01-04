Ahlatcı Çorum FK’nın kalesinde gördüğü 18 golün 9’unu Ali Türkan, 9’unu ise Hasan Hüseyin Akınay yedi.

Geçen sezon Ahlatcı Çorum FK ile şampiyonluk yaşayan ve kupanın kazanılmasında büyük pay sahibi olan Ali Türkan, bu sezon 10 maçta kaleye geçti. 36 yaşındaki deneyimli eldiven Tuzlaspor, Ümraniyespor, Sakaryaspor ve Bandırmaspor maçlarında kalesini gole kapatırken, 6.dakikada oyundan çıktığı Kocaelispor maçında oyunda kaldığı süre içerisinde gol yemedi.

Türkiye Kupası’nda, Trabzonspor’dan 3 gol yiyen Ali Türkan, ligde ise, Giresunspor maçında 2, Göztepe maçında 1, Gençlerbirliği maçında 1, Bodrum FK maçında 2 ve Eyüpspor maçında 3 gol olmak üzere kalesinde 9 gol gördü.

1 sezon sonra döndüğü Ahlatcı Çorum FK’da, 8 lig maçında kaleye geçen Hasan Hüseyin Akınay da 9 gol yedi. 29 yaşındaki file bekçisi, Altay, Adanaspor ve Boluspor maçlarında kalesini gole kapatırken, Manisa FK maçında 2, Ankara Keçiörengücü maçında 3, Kocaelispor maçında 2, Erzurumspor maçında 1, Şanlıurfaspor maçında da 1 gol yedi.