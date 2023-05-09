2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Çorum FK’da Başkan Oğuzhan Yalçın, 16 Mayıs’taki Isparta 32 Spor maçı öncesinde olağanüstü hal çağrısında bulundu. 16 Mayıs’ın, Çorum’un en önemli tarihi günlerinden biri olacağına vurgu yapan Başkan Yalçın, tüm Çorumluları stada davet ederken “İşi olan gitmesin, okulu olan bir şekilde izin alsın, esnaf o gün kepenk indirsin” ifadelerini kullandı.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın açıklaması şöyle: “Sevgili Çorum FK taraftarları; Salı günü (16 Mayıs) oynayacağımız Isparta 32 Spor maçını sürekli ‘akşama alınsın, okullar tatil olsun, şampiyonluk kutlaması şu şekilde olsun, önümüzdeki sezon şu oyuncu gelsin’ vs. gibi paylaşımlar gördüğüm için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.

Artık sadece 16 Mayıs Salı günü, kendi sahamızda oynayacağımız Isparta 32 Spor maçını düşünelim. 56 yıldır 1.Lig’e hasret kalan taraftarımızdan, Çorum futbol tarihinin en önemli maçı olan Isparta 32 Spor maçının tek düşünceleri olmasını istiyorum.

Artık herkesin şahsi sorumluluk alma vaktinin geldiğini düşünüyorum. İşi olan gitmesin, okulu olan bir şekilde izin alsın, esnaf o gün kepenk indirsin. Unutmayalım ki, 16 Mayıs Salı günü, Çorum şehrimizin en önemli tarihi günlerinden biri olacaktır. Saygılarımla.”

(Hüseyin AŞKIN)