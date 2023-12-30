Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen AK Parti Çorum heyeti kente umutlu döndü. MHP’nin il merkezinde aday çıkarmayacağı da açıklanınca AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, “Cumhur ittifakının 16 belediyenin tamamını kazanacağını” söyledi.

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen teşkilat temayülüne Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Murat Günay, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’ın da bulunduğu yöneticiler katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Çorum heyetine, mevcut belediye başkanları ile ilgili “devam edilsin”, “devam edilmesin”, “fikrim yok” şeklinde sorular yöneltilirken, alternatif olarak da 2 ismin yazılması istendi.

“31 MART SEÇİMLERİNDE CUMHUR

İTTİFAKI RÜZGÂRI ESECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından yeni yönetimiyle göreve hazır olduklarını belirten İl Başkanı Murat Günay, “Biz görüşlerimizi, fikirlerimizi Cumhurbaşkanımıza ilettik. Son kararı kendileri verecektir. Çorum her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olmuştur. Biz de Ankara’dan döner dönmez kolları sıvadık. Yeni yönetimimizle bir yol haritası belirliyoruz. İl ile birlikte toplam 16 belediye var ve Cumhur İttifakı olarak hepsini kazanacağız. İlk günkü aşkla, azimle çalışacağız. Bir bakıma 31 Mart seçimlerinde Çorum’da Cumhur ittifakı rüzgârı esecek” diye konuştu.