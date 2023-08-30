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Anita Otel’de gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, Cumhur İttifakı’nın Çorum’da yapılan ve yapılacak tüm çalışmalarda birlikte olduğunu, beraber hareket ettiğini vurguladı. Cumhur İttifakı’nın ilelebet devam edeceğini ifade eden Kaya, “Bizim baktığımız fotoğraf büyük fotoğraftır bu da Türkiye’nin bekası geleceği içindir. Amacımız, Çorum’da şu olmuş şu olmamış dedikodularından uzak, tepeden büyük fotoğrafa bakarak, birlik beraberlik içerisinde aklı selim bir şekilde 3 vekilimiz ve il başkanlarımızla istişare ederek, Çorum’a hizmet etmektir. Çorumumuzun en önemli ihtiyaçlarından biri olan hızlı tren projesiyle ilgili çalışmalar sürüyor, ihalesi tamamlandı, eski devlet hastanesinin ihalesi eylül ayı içerisinde yapılacak. Çalışmalarımız sürecek ama biz Çorum’da Cumhur İttifakı olarak fitne fesata ve hasete yer vermeyeceğiz.” dedi.

Kaya, yerel seçimler için de netleşen bir durum olmadığını, hem AK Parti’nin hem de MHP’nin Seçim İşleri birimi olduğunu belirterek, “Hem Cumhurbaşkanımız ve Devlet beyin ekipleri var bunlar çalışırlar ve karar verirler biz de yerelde uygularız. Şu an netleşen bir durum yok.” diye konuştu.

KAYRICI: “YEREL SEÇİMİ 16-0 BİTİRECEĞİZ”

MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı da önümüzde yerel seçim olduğunu hatırlatarak, AK Parti ve MHP genel merkezlerinin aldığı kararlar doğrultusunda hareket edeceklerini dile getirdi. Çorum’a yapılması gereken hizmeti el birliğiyle hayata geçireceklerini kaydeden Kayrıcı, şunları söyledi: “Cumhur İttifakı kurulurken ülkenin kaderini değiştirmek üzere kuruldu. Önümüzde ki yerel seçimler bizim için önemli. Cumhur İttifakı olarak bu seçimi 16-0 bitireceğiz. Öyle de çalışacağız şimdiden söz veriyoruz.”

AHLATCI: “HIZLI TREN DE HAVALANI DA GÜNDEMİMİZDE”

AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı ise Cumhur İttifakı’nın pazara kadar değil mezara kadar bir arada olduğunu belirterek, “Karşımızda bulunan şer ittifakına milletimiz genel seçimlerde sandıkta gerekli cevabı verdi.” ifadesini kullandı.

Çorum’un ihtiyaçlarını taleplerini çok iyi bildiklerini kaydeden Ahlatcı, “Memleketimizin ihtiyaçlarını yerine getirmek Çorum’u ilmek ilmek işlemek konusunda el birliğiyle çalışacağımıza burada kamuoyu önünde söz veriyoruz. Tren mi lazım hastane mi lazım, havaalanı mı lazım tamamı gündemimizde.” şeklinde konuştu.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da katıldı.