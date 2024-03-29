Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdüren Çorum Belediyesi, Ramazan bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet hediye etti. Ayakkabı, pantolon ve üst kıyafetten oluşan bayramlıklar tek tek denenerek teslim edilirken, palyaçolar da sıra bekleyen çocukları eğlendirdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Velipaşa Konağı’nda gerçekleşen bayramlık kıyafet dağıtımına katılarak çocuklarla yakından ilgilendi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Bayramlar ayrı bir güzelliktir ve bayramları en iyi çocuklar yaşar. Arzu ettik ki hiçbir çocuk bayramlık olmadan bayrama girmesin. Bu anlamda da geleneksel olarak yaptığımız gibi şu anda da 1571 çocuğumuza bayramlıklarını teslim ediyoruz. Tabii bu 1571 rakamı 571’den geliyor. Kendisi de bir öksüz ve yetim olarak büyümüş olan Peygamber Efendimize atfen böyle bir rakamı belirledik. Özellikle ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin çocukları da bayramlıklardan mahrum kalmasınlar, onlar da bayram öncesinde bu bayramın heyecanını en üst düzeyde yaşasınlar diye bu programı yaptık. Şu anda bir yandan palyaçolarımız çocukları eğlendirirken, bir taraftan çocuklarımız kıyafetlerini denerken, aileleriyle beraber en güzel bayramlığı almanın telaşını yaşıyorlar. Bizler de hemşehrilerimiz adına bu kardeşlerimize yardımcı olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Rabb'im bütün çocuklar için bayram olan günlere bütün dünyayı ulaştırsın. Nasıl ki ülkemizde coşku ve heyecanla bayrama çocuklarımızı hazırlıyorsak, yeryüzündeki tüm çocuklar da inşallah bayramlara huzur içerisinde, sağlık içerisinde, mutluluk içerisinde girerler. Bu duygularla kardeşlerimizin bayramlıkları hayırlı olsun, bayramımız inşallah bayram gibi olsun ve mübarek olsun, herkese hayırlı bayramlar diliyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ