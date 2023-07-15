İnsanların kutsal değerlerini, yardım ve iyilik duygusunu, gençlerin eğitim ve başarı arzusunu istismar ede ede toplum ve devlet içine yuvalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün o gece her türlü savaş araç ve silahlarıyla devleti ve milleti hedef alarak saldırıya geçtiğini belirten Okumuş, “Devletini, vatanını, bağımsızlığını hedef alan sinsi, kanlı, alçak saldırıya ölümüne bir kahramanlıkla karşı koyan milletimiz, imanı, cesareti, birlik ve beraberliği ile emperyalistlerin maşalarının darbe ve işgal girişimini bozguna uğrattı” dedi.

15 Temmuz’da Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak, darbe girişiminin duyulmasıyla birlikte meydanları doldurduklarını kaydeden Okumuş, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Tankların önünde set, silahların namlularına hedef olduk. İhanet şebekesi FETÖ, bu direniş karşısında hüsrana uğradı. O hüsran, içinde ihanet taşıyan her güruha mesaj oldu. 251 şehit verdik. İki bini aşkın gazimiz oldu.

Eğitim-Bir-Sen olarak, gazilerimizi ve şehitlerimizi unutmayacağız. Ayrıca, bu muazzez insanların dava ve yol arkadaşları olarak, vatan ve istiklal savunması söz konusu olduğunda hiç tereddüt etmeden karanlığın üzerine kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

Darbe ve işgal girişiminin 7. yılında, destansı 15 Temmuz direnişini selamlıyoruz. Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde canlarını vatanımızın bekasına, milletimizin geleceğine feda eden bütün şehitlerimizi bir defa daha rahmetle anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, hayırlı ve bereketli ömürler diliyoruz.”