Gururla kutladıkları 15 Temmuz’un dirilişin sembolü olduğunu kaydeden Baran, açıklamasında şunları dile getirdi:

“O gece vatanını savunmak için sokaklara çıkan 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımız adeta bir Çanakkale, bir Kurtuluş Savaşı ruhu içerisinde bu vatanı kimseye bırakmayacaklarını göstermişlerdir.

Bugün birlik ve beraberliğin, millet olmanın, demokrasiye ve bağımsızlığa olan inancın yeniden yeşerdiği bir gün. Bugün iradesine, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan bir milletin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği bir gündür.”