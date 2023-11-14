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Konuyla ilgili Çorum Valiliği’nden açıklama geldi.

Meram 1. ve 7. sokak aydınlatma lambalarının YEDAŞ teknik ekipleri tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Haberde belirtilen sokak aydınlatma lambalarının YEDAŞ teknik ekipleri tarafından 12.11.2023 tarihinde yapıldığı, 13.11.2023 Pazartesi akşamı ise denemelerinin yapıldığı ve sorunsuz bir şekilde aydınlatma lambalarının yandığı YEDAŞ tarafından bildirilmiş olup, konu ile ilgili video görüntüsü ektedir.”

NE OLMUŞTU?

ÇORUM HABER WhatsApp ihbar hattına ulaşan Rıza Aydın isimli vatandaş, yaklaşık 2 haftadır Kale Mahallesi Meram 1. ve 7. sokakta lambaların yanmadığını, zifiri karanlıkta kaldıklarını dile getirmişti. Ayrıca karanlıkta kalan mahallelerine hırsızların dadandığından şikayet etmiş, yetkililerden çözüm istemişti.