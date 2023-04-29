İYİ Parti Çorum İl Başkanlığını ziyaret ederek parti yöneticileriyle seçim çalışmalarını ve ülke gündemini değerlendiren Genel Başkan Ahmet Yılmaz, daha sonra Millet İttifakı (CHP) Çorum Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı ile birlikte esnaf ve sivil toplum kuruluşu ziyaretlerine katıldı.

Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız ve parti yönetimini ziyaret etti. Partililerle sohbet eden Yılmaz, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerinin büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizerek, “bu seçimler parti seçimi olmaktan çıktı. Bu seçimler parti seçimi olsaydı ben buraya gelip size destek vermezdim. Seçimler ülkenin geleceğini çok yakından ilgilendiriyor. Artık tek adam rejiminin sona ermesi, 20 yıldır ülkeyi yöneten ancak vatandaşı memnun edemeyen AKP hükümetinin değişmesi gerekiyor. Hep birlikte hareket etmemiz, birleşerek kazanmamız şart. Bu nedenle milliyetçiler olarak Millet İttifakının iktidara gelmesi için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Yılmaz, partililerin sandığa, seçime ve demokrasiye sahip çıkmasını istedi.

Ahmet Yılmaz, parti ziyaretinin ardından Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı ile birlikte Gazi Caddesi, İnönü Caddesi ve Osmancık Caddesi civarında esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlere ayrıca; İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, DEVA Partisi Milletvekili Aday Adayı Zehra Benli, İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı Melahat Özoğlu, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer ile İYİ Parti İl-İlçe yöneticileri katıldı.

(Haber Merkezi)