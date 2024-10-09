1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, E.Ş.A'nın arazide başından silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili tutuklu yargılanan mağdur baba Ertuğrul A'nın amcasının kızı Berivan Topal (21), tutuksuz sanık Mehmet Topal (23) ile olay sonrası soyadlarını değiştiren E.Ş.A'nın babası Ertuğrul A. ile taraf avukatları katıldı.

Ertuğrul A’nın amcası Sadık Topal (52) ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Sadık Topal, olayla alakasının olmadığını ve vicdanının rahat olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Berivan Topal da uzun süredir tutuklu olmasından dolayı psikolojisinin bozulduğunu, kendilerine iftira atıldığını belirterek, beraatini istedi.

Tutuksuz yargılanan Mehmet Topal ise olay günü Bayat ilçe merkezinde olduğunu ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Avukatları ise E.Ş.A’nın babası tarafından yönlendirildiğini, E.Ş.A’nın beyanlarından başka somut delilin olmadığını ileri sürerek, beraat talep etti.

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar baba ve kızına iyi hal indirimi uygulayarak, 10 yıl 3 ay 22’şer gün hapis cezasına çarptırdı. Baba ve kızın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurarak, tahliye edilmesine karar verildi. Tutuksuz sanık Mehmet Topal ise duruşmadan beraat etti.

Sanıkların yakınları mahkeme çıkışı adaletin yerini bulduğunu belirtti

- Olay

Bayat ilçesine bağlı Çamlıgüney köyünde yaşayan E.Ş.A, 7 Temmuz 2022'de arazide başından silahla vurulmuş halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanedeki tedavisinin 68'inci gününde ifadesi alınan E.Ş.A, babasının amcası, babasının amcasının kızı ve oğlu tarafından silahla ateş edilerek yaralandığını belirtmiş, bunun üzerine gözaltına alınan baba ve kızı tutuklanmış, oğlu hakkında ise askerde olması nedeniyle adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

Sanıklar hakkında, "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.