Meral Karapınar Çelebi, nesilden nesile aktarılan, gelinlerin iç giyimde kullandığı ata yadigarı 125 yıllık göyneği iş yerinde sergiliyor.

Tarihi çarşıdaki mağazasında Buldan bezinden tamamen el emeği ile üretilmiş olan göyneğin yıllara meydan okurcasına yıpranmadan durduğuna dikkat çeken Çelebi, “Ben bu göyneği annemden getirdim. Anneme de annesi vermiş. Anneannem 1930 doğumlu. Anneanneme de kayınvalidesi vermiş. Göyneğimizin hikayesi, gelinlerin çeyiz bohçasına konurmuş. Gelin ilk gün bunu gecelik olarak, gerdek gecesinde kullanırmış. Tamamen el işçiliği ile el tezgahında ve bükülü kumaş olarak has Buldan bezinden üretilmiş. Kolları ve yaka bölgesinde el emeği ile işlemeler yapılmış. O dönemde kullanılan elle çevrilen dikiş makinesinda dikilmiş. Göyneğimizin tarihi yapıların bulunduğu tarihi çarşımızda yer almasından da büyük mutluluk duyuyorum. Mağazaya gelen misafirlerimizin çok dikkatini çekiyor. Göyneğimize sahip çıkıyorum, gözüm gibi bakıyorum” dedi.

(İHA)

Editör: İHA AJANS