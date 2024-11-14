Çorum Prof. Dr. Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Hafızlık Bitirme Programı, hem öğrenciler hem de aileleri için gurur verici anlara sahne oldu. 12 kız öğrenci, uzun ve özverili bir eğitim sürecinin ardından hafızlık eğitimlerini tamamlayarak icazetname almaya hak kazandı. Okulun ismini taşıyan ünlü İslam Hukuku Profesörü Prof. Dr. Hayrettin Karaman, öğrencilerin bu başarısını tebrik etmek için törende hazır bulundu.



Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın katılımıyla yapılan programda, öğrencilerin azmi ve başarısı vurgulandı. Çeşitli kurum müdürleri ve davetlilerin katılımıyla tören, hem eğitim camiasında hem de aileler arasında büyük bir coşku ve sevinçle karşılandı.

Prof. Dr. Hayrettin Karaman, program sonunda öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çekinirken, Vali Ali Çalgan ise Karaman'a çiçek takdim etti.