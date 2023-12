İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2024 yılı bütçe sunumunda, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılından aldığımız büyük ilhamla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz milletimizin desteğiyle büyük ve güçlü Türkiye idealini hayata geçiriyoruz. Ülkemizi yaşamın her alanında yüksek hedeflere ulaştıracak Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın temelini oluşturan vizyon belgesinin 16 başlığından biri huzurdur. Huzurun sağlanması için de insan hak ve özgürlüklerinin, can ve mal güvenliğinin her türlü fiilî ve potansiyel tehdide karşı güvence altına alınması şarttır.

Kutsal vatan toprağımızın dört bir yanında gece gündüz, yaz kış demeden kahramanca görev yapan güvenlik birimlerimizin yetenek ve kabiliyetini geliştirmek, personel sayısını artırmak adına da önemli adımlar atmaya devam ediyoruz.2024 yılında Jandarma Genel Komutanlığımıza 800 subay, 3.870 astsubay, 7.250 uzman erbaş alımı için kontenjan ayrılarak gerekli çalışmalar yapıldı. Şimdiden ülkemize, milletimize ve kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadeleri yer aldı.