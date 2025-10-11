Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’nda gerçekleştirilen katliamın 10. yıldönümünde Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenledi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, kitlesel basın açıklaması yaparak saldırıyı bir kez daha lanetlerken, saldırının arkasındaki gerçek faillerin adalet önünde hesap verene kadar mücadele edileceği kararlılığını da bir kez daha vurguladılar.

“Barış için gittik katledildik”, “Ankara katliamını unutturmayacağız” yazılı pankartlar açan Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, “Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek”, “Savaşa inat barış hemen şimdi” ve “Barış şehitleri ölümsüzdür” şeklinde sloganlar attı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma tarafından yapılan açıklamada, emek, barış, demokrasi güçleri tarafından “barış ve adalet” özlemiyle 10 Ekim 2015’te düzenlenen “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi”ne yapılan saldırıda 104 yurttaşın yaşamını yitirdiği, 500’e yakın yurttaşın ise yaralandığı belirtildi.

Sırma, saldırının 104 kişinin ölümüne, sayısız kişinin yaralanmasına ve toplumsal travmalara yol açtığını belirterek, fail ve sorumluların ortaya çıkarılmadığını, soruşturma süreçlerinde gecikmeler ve usulsüzlükler yaşandığını söyledi.

Katliamın gerçek sorumlularının hâlâ açığa çıkarılmadığını ve idari yetkililer hakkında etkin soruşturma yürütülmediğini belirten Sırma, “Faillerle bağlantılı olabilecek istihbarat raporları ve devlet kurumlarındaki ihmallerin üzeri örtüldü.

Soruşturma süreçlerinde kritik belgeler kayboldu veya karartıldı. Tanık beyanlarına ise yeterli güven verilmedi. Firari sanıklar yargı önüne getirilmezken, yargı siyasi etkiye göre karar aldı” dedi.



Sırma, 7 Haziran 2015’te başlayan süreç ve sonrasında yaşanan siyasal atmosferin, kutuplaştırma ve baskı politikalarının derinleşmesine yol açtığını; bunun da 10 Ekim katliamının arka planının anlaşılmasında göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyerek, “Çatışmasızlık ortamı sona erdirilince can güvenliği ve birlikte yaşama iradesi tehlikeye girmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

“BIKMADAN, USANMADAN TÜM

ÜLKEYE GERÇEKLERİ ANLATACAĞIZ”

Yaratılmak istenen korku duvarlarına teslim olmadıklarını ve kutuplaştırma politikalarına karşı emekçilerin birliğini ve halkların kardeşliğini savunduklarını belirten Sırma, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Böyle davrandığımız için bize ağır bir bedel ödetildi. Yüreğimiz kanamaya devam ediyor, acımız hala tazeliğini koruyor. Ancak acımızı kararlılığa dönüştürerek katliamın hesabını sormaya devam edeceğiz. Gerçekler ortaya çıkıncaya kadar, gerçek suçlular hesap verinceye kadar bir an olsun durmayacağız.

Katillere ve katliamlara inat; yılmayacağız, sinmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz. Bıkmadan, usanmadan tüm ülkeye gerçekleri anlatacağız.

104 arkadaşımızın hepimizin omuzlarına yüklediği bir sorumluluk ve görev var; onların düşünü kurduğu bir ülkeyi yaratıncaya, insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Milliyetçiliğe, şovenizme karşı barışın sesini yükseltmeye, halkların kardeşliğini savunmaya devam edeceğiz.

10 Ekim katliamının üzerinin örtülmesine, unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. 10 Ekim davası biz bitti demeden bitmeyecek!

Bedeli ne olursa olsun emek, barış ve demokrasi mücadelemizden geri adım atmayacağız.”