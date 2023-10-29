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Vali Zülkif Dağlı’nın sabah saatlerinde makamında tebrikleri kabulü ile başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları daha sonra Kadeş Barış Meydanı’nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programı Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Vali Yardımcıları Tamer Orhan, Erdoğan Kanyılmaz, Bayram Köse, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar ilgiyle izledi.



Büyük bir coşkunun hakim olduğu kutlamalarda öğrencilerin şiirlerinin ardından Vali Zülkif Dağlı açılış konuşmasını yaptı. Cumhuriyete sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirten Vali Dağlı, 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal’in veciz bir şekilde ifade ettiği “muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma” mücadelesini ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürdüklerini açıkladı.



Cumhuriyetin şanlı 100. yılını kutladığımızı dile getiren Vali Dağlı, “Devletimizin tüm kurumlarıyla ve milletimizle birlikte hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu yüce Türk milleti 1000 yıl önce Malazgirt’te hangi inançla ve kararlılıkla Anadolu’nun kapılarını bizlere açmışsa, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda ve 15 Temmuz’da aynı mücadeleyi yapmış ve namertlere bu toprağı çiğnetmemiştir. Bu aziz millet bu güzel ülkemizi, ülkenin geleceğini, ay-yıldızlı bayrağımızı hep korumaya devam edecektir. Tüm halkımız bilmektedir ki, bunlar dün ASALA, bugün FETÖ, PKK ve DEAŞ olarak karşımıza dikilmektedir. Bugün birliğimizi, kardeşliğimizi istemeyen şer güçler, çirkin senaryolarından, kirli oyunlarından geri durmayacaklar ve isimleri değişmek suretiyle karşımıza geleceklerdir. Çünkü bunlar 100 yıl önce Sevr’i, bizi yok etme, bu ülkeyi parçalama emellerini gerçekleştiremeyenlerin uzantılarıdır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli aşacak güce, imkâna ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, “Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey, milletimizin birliği ve beraberliğidir. Millet olarak bunların karşısında durduk bundan sonra da duracağız. Bu oyunlara karşı bilinçli olmak, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmek, kardeşlik duygularımızı pekiştirmek, ortak varlığımız olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizi ve milletimizi daha müreffeh yarınlara taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmak hepimizin en önemli vazifesidir. Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, ulaşımdan iletişime, milli savunmadan uzay teknolojisine her bir alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiş, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmiş, refah seviyesini yükseltmiş ve daha güçlü Türkiye için daha çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.



Gençlere de seslenen Vali Dağlı, “Bu yıl 2023 ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Sizin de bayramınızı kutluyorum. Binlerce şehit vererek, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Gençler. Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz' sözleriyle Cumhuriyetimizi geleceğe taşıma görevini sizlere vermiştir. Bu görevin sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde donanımlı, nitelikli, bilgili insanlar olarak yetişmeniz, hayata en iyi şekilde hazırlanmanız için bizler en iyiyi yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle birlik ve beraberliğimizi üst düzeye çıkartacağız. Kardeşlik bağlarımızı güçlendireceğiz. Birbirimize daha çok sevgi ve hoşgörüyle yaklaşacağız. Böylesine şanlı bir tarihe, köklü bir geçmişe, kadim bir medeniyete sahip olan bu necip millete layık olacak şekilde kendimizi yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Hakkaniyet, adalet, demokrasi, insan hakları gibi evrensel değerleri kendimize prensip edinmeliyiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirmede Çorum’un katkısını en üst düzeye çıkarmak için azami gayret gösterilmesi gerektiğini de belirten Vali Dağlı; “Anadolu’daki bin yıllık varlığımızı, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline getirerek ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz. Ne şanslıyız ki, il olarak çok önemli bir konuma sahibiz. Tarihi İpek yolu üzerinde olan ilimizin her alanda ülkede önemli illerdendir. 2022 ihracatı ile ülkede 17.’nci sırada yer alan Çorumun firmaları tüm dünyaya ürün satmaktadır.

Biliyoruz ki, siz halkımızın bu yoldaki azim ve kararlılığı en büyük teminatımızdır. Gelecek nesillere, daha güçlü, daha müreffeh, daha huzurlu bir Türkiye bırakmak için, Türkiye Yüzyılı’nın inşası için var gücümüzle, hep birlikte genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, tüm gücümüzü ortaya koyup canla başla çalışacağız. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin 100. Gurur yılını kutlarken, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canlarını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Başta siz Çorumlu hemşerilerim, mesai arkadaşlarım, sevgili öğrencilerimiz olmak üzere bütün Milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; hepinizi en derin sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunması, öğrencilerin şiirleri Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nün 100 kişiyle Çorum halayı gösterisi, Hitit Üniversitesi Jimnastik Kulübü öğrencilerinin gösterileri, mehter ve bando takımının gösterisi ve hafta içinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin Vali Dağlı, Milletvekilleri Ahlatcı ve Tahtasız tarafından dağıtılması ile devam eden tören kortej geçişi ile son buldu.