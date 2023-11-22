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Çorum Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapımını sürdürdüğü Yeni Millet Bahçesi projesi büyük bir hızla ilerliyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Millet Bahçesi’nin inşaat çalışmalarını inceledi. Spor alanları ve sosyal donatılarıyla Çorum’a yakışır bir millet bahçesi inşa edileceğini belirten Başkan Aşgın “Eski stadyumun yerine inşa edilen proje kapsamında spor sahaları, kamelyalar, aktivite alanları ve Millet Kıraathanesi binası gibi donatıların önemli kısmı tamamlandı.” dedi.



“GÜZELLİK KATACAK”

Millet bahçesi ile birlikte şehrimizin yeni bir yeşil alan kazanacağını dile getiren Başkan Aşgın, “Tenis kortlarından yürüme yollarına, bisiklet yollarından kaykay pistine kadar mükemmel bir millet bahçesini şehrimize kazandırmış olacağız. Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi, Çorum’un güzelliğine güzellik katacak. Millet bahçesinin etrafında geniş yollar ve otopark alanları bulunacak. İkinci etapta ise yer altı otoparkı ve sosyal tesisleriyle birlikte güzel bir hizmeti halkımızla buluşturmuş olacağız” diye konuştu.



BÖLGEDE YOL GENİŞLİYOR,

OTOPARK ALANI YAPILIYOR

Öte yandan yeni Millet Bahçesi projesinin çevresinde yol genişletme ve otopark çalışmaları da sürüyor. Çorum Belediyesi ekipleri tarafından, Hamit Kaplan Caddesi ve Bayındır 1. Sokak, 15 metre yol, 20 metre açık otopark alanı olarak düzenleniyor. Başkan Aşgın “Bayındır 1. Sokak’ta Millet Bahçesi ile konutlar arasındaki mesafe 35 metre olacak. Bunun 15 metresi yol, 20 metresi ise açık otopark alanı olacak. Millet Bahçesi’ne gelen hemşehrilerimiz ve çevre sakinlerinin kullanabileceği bir otopark alanı olacak” şeklinde sözlerini tamamladı.