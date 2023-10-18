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İl Müftülüğü Toplantı Salonu’nda ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yapılan “40 Hadis Ezberleme Yarışması”na Çorum genelinde 16 ortaokul ve 9 liseyi temsilen toplam 25 öğrenci öğretmenleriyle birlikte katıldı.



İslam'ın temel kaynaklarından olan hadis ve sünnetin önemini kavratmak, hadis metinlerini okuyup anlayarak ahlaki değerler kazandırmak, sosyal bilgi beceri ve yeteneklerini geliştirerek özgüvenlerini arttırmak amacıyla yapılan yarışmanın öncesinde konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer, yarışmaya katılan velilere teşekkür ederek 40 hadisi ezberleyen öğrencileri tebrik edip memnuniyetini dile getirdi.



Öğrencilerin 40 hadisin neredeyse tamamını ezberledikleri ve jüri üyelerinin birinciyi seçmekte zorlandıkları yarışmada öğrencilerin ve öğretmenlerinin son derece heyecanlı oldukları görüldü.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere kitap hediye edilirken dereceye giren öğrencilere ödülleri ise Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konferansta dağıtıldı.