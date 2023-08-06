Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. YAŞ kararları sonrası 19 Ağustos 2022 tarihinden beri 1.Ordu Komutanı olarak görev yapan Çorumlu hemşehrimiz Orgeneral Ali Sivri’nin de görevine devam etmesi kararı alındı.

YAŞ kararlarına göre 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 365 albayın ise görev süreleri 2 yıl uzatıldı. YAŞ kararları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

ALİ SİVRİ KİMDİR?

Ali Sivri, 10 Eylül 1961 yılında Çorum'da doğdu. 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Topçu ve Füze Okulunu bitirdi. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2008'de tuğgeneral oldu. 2008-2010 arası 16. Mekanize Piyade Tugayı komutanlığı, 2010-2012 arası Millî Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik daire başkanlığı yaptı.

2012'de tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2012-2014 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Plan ve Prensipler başkanlığı, 2014-2015 arası 23. Motorize Piyade Tümeni komutanlığı, 2015-2016 arası 1. Ordu kurmay başkanlığı yaptı. 2016'da korgeneral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası 7. Kolordu, 2017-2019 arası 4. Kolordu komutanlığı yaptı. 2019'da Ege Ordusu Komutanı oldu. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 19 Ağustos 2022 tarihinden bu yana 1'inci Ordu Komutanlığı görevini yürütüyor.