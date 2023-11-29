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ÇORUM HABER yazarlarından Zeynep Özçerezci’nin koordinatörlüğünde kurulan Edebi Bayanlar Kitap Okuma Kulübü, yine bir kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan Emin Kırtasiye Kafe’de yapılan kitap okuma etkinliğine kulüp üyesi kadınların yanı sıra ÇORUM HABER yazarları Muzaffer Gündoğan ve Selahattin Aydemir de katıldı.

Etkinlikte Yazar Zülal Kaya’nın “Aşkın Suçu Yok” isimli kitabını okuyan kulüp üyeleri, kitap üzerine değerlendirmelerde de bulundu. “Aşkın Suçu Yok”un kendisinin 8’nci kitabı olduğunu dile getiren Zülal Kaya, etkinlik sonunda kitabını kulüp üyeleri için imzaladı.