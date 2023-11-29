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2018 yılında kaybettiğimiz tanınmış zahireci merhum Rıza Etli'nin eşi, Hicran Etli'nin kayınvalidesi, Cansın Etli Toplu ve Caner Rıza Etli'nin babaanneleri olan Güldane Etli'nin cenazesi, öğle namazının ardından Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar'da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, önceki dönem Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.