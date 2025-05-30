Küratörlüğünü Mustafa Adnan Kocaoğlu’nun yaptığı “İz ve Yüzey” isimli karma resim sergisi, Mersin Deniz Müzesi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Ç ORUM HABER’in köşe yazarlarından, Yazılıkaya Yayın Kurulu Üyesi Ali Alakoç’un eşi Zuhal Alakoç’u, dostları ve arkadaşları sergide yalnız bırakmadı.

Sergiye, Hititleri anlatan “İlk Güneş” isimli çalışması ve “Anadolu’da Bir Kadın” adlı portre çalışması ile katılan Zuhal Alakoç, eseriyle ilgili olarak, Anadolu’nun en kadim uygarlıklarından biri olan Hititlerin evren anlayışını çağdaş bir bakışla yeniden yorumlamaya çalıştığını söyledi.

Renklerin, iplerin ve imgelerin iç içe geçtiği “Anadolu’da Bir Kadın” adlı eser ise izleyiciye geçmiş ile bugün, bireysel ile toplumsal yaşam arasında bir köprü kurarken; sembollerle örülü yapısıyla ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken eserler arasında yer aldı.

Sanatın yalnızca renklerin, çizgilerin ve tekniklerin bir araya gelmesi olmadığını; aynı zamanda duyguların, anıların ve insan ilişkilerinin de tuvale yansıması olduğunu ifade eden Zuhal Alakoç, sergide kendisini yalnız bırakmayan tüm arkadaş ve dostlarına teşekkür etti.