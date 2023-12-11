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Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliğinin 49. Dönem Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Divanın oluşturulmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Genel kurulda Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliği Yönetim Kurulu’na Necati Gül, Cavit Temiz, Cemal Aslan, İbrahim Kuşkaya ve Emin Keklik; üst kurul delegeliklerine ise Necati Gül, Bayram Hamgir ve Önder Eren seçildi.