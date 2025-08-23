Çorum’da konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Zirai don hadisesiyle ilgili TARSİM sigorta poliçesi olanlara yapılacak ödemelerin toplamı 23 milyar liraya ulaştı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği’nin hizmet binası açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Yumaklı, bu yıl etkili olan zirai don olayından etkilenen çiftçilere yapılan TARSİM ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"65 İLİMİZ AZ VEYA ÇOK BUNDAN ETKİLENDİ"

Tarım sektörünün iklim değişikliğinden dolayı önemli bir etkiye maruz kaldığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Küresel iklim değişikliğini konuşuyor ve bütün unsurlarıyla yaşıyoruz. Hava sıcaklıklarının artmasından çok anormal meteorolojik olaylara kadar birçok konu gündemimizde. Özellikle tarım sektörünün çok ciddi bir etkiye maruz kaldığını da düşünürsek, bütün planlamalarımızı ve çalışmalarımızı bunun üzerinde yapmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda, gıda arz güvenliğimizin sürdürülebilir olması için de çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bitkisel üretimde son dönemdeki en önemli konulardan bir tanesi maalesef zirai don hadisesiydi. Önce şubat, daha sonra da nisan ayında bunu yaşadık. Özellikle nisan ayındaki zirai don hadisesi hakikaten oldukça ağır geçti, 65 ilimiz az veya çok bundan etkilendi. Çorum'da da badem, ceviz, elma ve erik üretimi yapan yaklaşık 4 bin 550 üretici kardeşimiz zirai don hadisesinden maalesef etkilendi. TARSİM kapsamında sigorta poliçesi olanların ödemeleri yapılmaya başlandı. Türkiye genelinde bu zirai don hadisesiyle ilgili TARSİM sigorta poliçesi olanlara yapılacak ödemelerin toplamı 23 milyar liraya ulaştı. Bunun şu ana kadar yaklaşık 7 milyar lirası ödendi. Çorum'da da bu kapsamda sigorta poliçesi olan üretici kardeşlerimize 25 milyon liralık bir hasar ortaya çıktı ve bunun 21,5 milyon lirasını üreticilerimizin hesaplarına yatırdık. Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanımız sigorta poliçesi olmayıp Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan üreticilerimiz için de maliyetlerini karşılayarak mağduriyetlerini giderme anlamında bir talimat vermişti. İnşallah onların da masraflarının karşılanmasına çok kısa bir sürede başlamış olacağız" dedi.

"Çorum hayvancılıkta marka haline gelmiş, çok önemli üretim merkezlerimizden bir tanesidir" ifadelerine yer veren Bakan Yumaklı, "Bugün burada çok sıcak bir havada bu açılışı yapıyoruz ama inanın, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, şu vizyon tek başına aslında bizim gidebileceğimiz alanı, potansiyelimizi gösterir önemli göstergelerden bir tanesidir. Değerli başkanım, yaptıklarını ve yapmayı hayal ettiklerini hızlı hızlı söylemeye çalıştı. Eminim söylediklerinin herhalde bir on katı kadar da projesi vardır. Ben değerli başkanıma telefonda nasıl söylediysem tekrar ediyorum, siz üretin, biz yanınızda olacağız, bunun sözünü veriyorum. Hayal ettiğiniz ne varsa, Çorumlu üretici kardeşlerimizin ihtiyacı olan ne varsa, siz bununla ilgili ne proje getirirseniz hemen yanınızda biz olacağız, bunun sözünü veriyorum. Bir olmak, beraber olmak, omuz omuza verip sektörün gelişmesini sağlamak için gayret sarf etmek son derece önemli. Bizler 2,5 yıldır bu anlayışla, hayvancılıkta yeni yol haritasını açıkladığımız, Şubat 2024'ten itibaren bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bu yol haritamızın en önemli başlıklarından bir tanesi de anaç hayvanların artırılması konusuydu. Özellikle aile işletmelerimizi güçlendirmek, kadın kardeşlerimizin, kadın girişimcilerimizin ve genç kardeşlerimizin hayvancılıkta daha aktif hale gelmesini sağlamak istiyoruz. Bu manada, planlı üretim bölgelerinde yapılacak olan yatırımlara ilave destek ve teşviklerin olduğunu ve bunun devam edeceğini de buradan belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"ÇORUM, SÜT ÜRETİMİYLE ALAKALI DA ÇOK ÖNEMLİ BİR ATILIM İÇERİSİNDE"

Çorum’a Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yaptıkları yatırımlarla ilgili bilgiler veren Bakan Yumaklı, "Bizler elbette geleceğe dönük hedeflerimizi ‘Türkiye Yüzyılı’ perspektifine uygun bir şekilde hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın, ‘Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer’ vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu manada, sektörümüzün direncini artırmak ve güçlü bir şekilde şehirlerimizin altyapısını oluşturmak en önemli hedefimiz. Çorum, kendine özgü iklimi ve doğal güzellikleriyle önemli üretim şehirlerimizden bir tanesi. Çorum, sadece üretmiyor, Bakanlığımızın bütün imkanlarını kullanarak aynı zamanda bunları markalaştırarak da piyasaya sürüyor. Bu manada sabah geldiğim andan itibaren bu ürünlerin Türkiye pazarlarına sürüldüğünü görünce son derece memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Çorum'un topraklarının yaklaşık yüzde 60'ında, 44 bin çiftçimiz tarafından büyük bir özveriyle üretim devam ediyor. Biz Bakanlık olarak Çorum'un bu potansiyelini çok daha ilerilere taşımak için bütün teşvik ve destek sistemlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. 2006 yılından itibaren Çorum'da 723 bin TARSİM poliçesi kesilmiş. Devletin bu poliçe bedellerine desteği yaklaşık 587 milyon lira, ödenen hasar ise 400 milyon lira civarında yapılmış. Buradan bütün üreticilerimize, hangi üretim alanında olurlarsa olsunlar, yapmış oldukları bu üretimin dış etkenlerden etkilenip zarara uğramamaları için tarım sigortası yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Çorum, süt üretimiyle alakalı da çok önemli bir atılım içerisinde. Bu manada geçen 23 sene içerisinde yaklaşık 4 katlık bir artışla üretim 300 bin tona ulaştı. Biz de üretim planlamasını yaparken, bu potansiyeli sebebiyle Çorum'u ‘süt üretim bölgesi’ içerisinde yer alan illere dahil ettik. İnşallah bu alanda da bu üretimi kaliteli ve sürdürülebilir bir şekilde Çorum'a kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Programda konuşan Vali Çalgan ise "Bugün birliğimiz bin 500 üyeli birlik haline gelmiştir. Birlik sayesinde üretimi arttırıyoruz. Çiftçilerimiz, yem ve diğer desteklerden faydalanıyor ve çiftçimizin ürünlerinin değerinde kıymet bulmasını sağlıyor. Üreticinin, tüketicinin de sağlıklı ürüne ulaşmasını sağlamakta. Dolayısıyla üretimin arttırılmasından tüketimin sağlıklı olmasına kadar son derece önemli bir görevi yerine getiren birliğimiz bu yönüyle ülkemize örnek bir birlik olarak varlığını sürdürüyor. Her gün de büyüyerek çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hizmet binasının açılışı dualarla gerçekleştirildi. Törene Bakan Yumaklı'nın yanı sıra, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, birlik yöneticileri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Muhabir: İHA AJANS