Ahmet Ertekin, beraberindeki partililerle birlikte Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Özkan Şanal ve oda yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüştü.

İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ertekin, yerel esnafın ayakta kalmasını, işini büyütmesini sağlamak amacıyla zincir marketlerin hiçbirisine ruhsat vermeyeceklerini, daha önce ruhsat almış marketler için de değerlendirme yapacaklarını, Çorum halkının ve esnafın yanında yer alacaklarını, belediyenin sosyal yardım ve desteklerini de yerel bakkal ve marketlerden yaptıracaklarını açıkladı.

“ZİNCİR MARKETLERE KARŞI ESNAFIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ”

Ahmet Ertekin, “Zincir marketler yalnız ana güzergahlarda değil, mahalle bakkallarımızın, küçük esnafımızın faaliyet alanındaki noktalara da yeni şube açıyorlar. Bu durum esnafımızı ciddi sıkıntıya sokuyor, haksız rekabete yol açıyor. Belediye olarak yetki, görev sorumluluklarımız çerçevesinde bu duruma dur diyeceğiz. Önlemleri alacağız. Hem ilimizin küçük esnaf (bakkal, market, büfe vb.) mağduriyeti, hem de trafik açısından sıkıntılar yaşandığı düşünüldüğünden, zincir marketlere (ulusal marketler) sınırlandırma getirilmesi öncelikli çalışmalarımızdandır” dedi.

Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, bakkal esnafının sorunları ve talepleri hakkında bilgi vererek, en büyük sorunlarının zincir marketlerden kaynaklandığını anlattı. Şanal, İYİ Parti heyetine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin’e başarılar diledi.

Ziyarette; Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin’e; Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adayı Bekir Özsaçmacı, Meclis Üyesi Adayı Hakan Kaynar, parti yöneticileri Necati Burak Peker ve Hüseyin Koca da eşlik etti.

(Haber Merkezi)