Çorum’dan AK Parti Milletvekili adayı olarak açıklanmasının ardından seçim çalışmalarına başlayan Zeki Gül memleketi Alaca’da önce meydanda hemşerileriyle buluştu ardından ise iftar yemeğinde bir araya geldi. Alaca Cumhuriyet Meydanı’nda milletvekili gibi karşılanan Zeki Gül kendisine gösterilen yakın ilgi nedeniyle hemşehrilerine teşekkür etti. 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacaklarına olan inancının tam olduğu ifade eden Zeki Gül Alaca halkının üzerine düşeni yapacağına olan güvenin tam olduğunu dile getirdi.

Meydanda toplanan kalabalığa hitap eden Gül “Alaca’da bu kalabalığı yanımızda hissetmek, desteklerini hissetmek, yol arkadaşı olarak görmek beni çok mutlu etti. Sayın liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a da içerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşı muzafferiyet nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Otobüs içerisinde kendisini karşılamaya gelen kalabalığı kısa bir konuşma yapan Zeki Gül daha sonra ise esnaf ziyaretleri yaptı. Memleketi Alaca’da büyük bir coşkuyla karşılaşan Gül esnaf tarafından da büyük bir ilgi ile karşılandı. Milletvekili Adayı Zeki Gül kendisine ilgi göstren tüm Alacalı hemşehrilerine teşekkür etti.

“ALACA’NIN SORUNLARINI OMUZ OMUZA ÇÖZECEĞİZ”

AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül esnaf ziyaretlerinin ardından ise iftar yemeğinde Alacalılarla buluştu. İftara AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Murat Günay, Milletvekili adayı Yusuf Ahlatçı, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca İlçe Başkanı Ragıp Ağaçtan, ilçe başkanları ve vatandaş katıldı.

İftarın ardından bir konuşma yapan Zeki Gül, ilçenin çözülemeyen tüm sorunlarını çözeceklerini ifade etti. İl Başkanı, Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanı ve İlçe teşkilatıyla uyum içerisinde çalışacağını ifade eden Zeki Gül “Alacanın bir evladı sizlerin bir kardeşi olarak mecliste bir sesi, bir nefesi olarak mücadelemi sonuna kadar devam ettireceğimi hepinizin bilmesini isterim. Sizleri mecliste en iyi şekilde temsil edeceğim. Gelecek adına Alaca’yı ilmek ilmek örmek, yapılamayan yada yarım kalan hizmetlerini tamamlamak, gelecekte çok daha müreffeh, çok daha aydınlık, daha çok hizmet alan bir Alaca ve Çorum olması adına diğer milletvekillerimizle birlikte çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İl ve ilçe yönetimimizle, ilçe belediye başkanlarımızla omuz omuza vererek çözülemeyen tüm problemleri çözeceğimizi şimdiden müjdelemek isterim” dedi.

AK Parti’nin seçim zaferi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da yeniden seçtirmeleri gerektiğini söyleyerek tüm hemşehrilerinden destek isteyen Zeki Gül

Göreve geldikten sonra ilk işinin ilçe girişindeki asfalt sorununu çözmek olduğunu, sonrasında ise ilçede “Ölüm Kavşağı” olarak anılan yerdeki sorunu da çözerek Tokat-Sungurlu-Alaca arasında kalan duble yolun da bitirilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)