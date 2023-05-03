Çorum Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç tarafından düzenlenen toplantıda sanayi sitesinde yer alan mobilyacı esnafıyla bir araya gelen Zeki Gül, Belediye Başkanlığı döneminde özellikle sanayi sitesinde yer alan esnafların mağdur olmamaları adına gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda kısa bir konuşma yapan AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül, “Çorum Sanayi Sitesi’nde yer alan esnaflarımızla diğer esnaflarımızla olduğu gibi Belediye Başkanlığı dönemimizde uyum içerisinde çalıştık. Esnafımızın isteklerini hiçbir zaman geri çevirmedik. Onlar bir istediler biz fazlasını yaptık. Gerek sanayi sitemizin yolları gerekse alt yapı konusunda eksikliklerin giderilmesini sağladık. Sanayi Sitesi’nde yer alan esnaflarımızla diğer esnaflarımızla olduğu gibi Belediye Başkanlığı dönemimizde uyum içerisinde çalıştık. Esnafımızın isteklerini hiçbir zaman geri çevirmedik. Onlar bir istediler biz fazlasını yaptık. Gerek sanayi sitemizin yolları gerekse alt yapı konusunda eksikliklerin giderilmesini sağladık.

Yalçın Başkan ile irtibatımız hiçbir zaman kopmadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşavirliği dönemimizde de kapımız her zaman açıktı. Eğer milletvekili seçilebilirsek yine aynı şekilde olacağız. Çorum esnafı ile uyum içerisinde çalışacağız. Çorum’a hizmet edebilmek için adımızdan iyi bahsettirebilmek için oylarınıza talibim. Eğer sizleri bu göreve layık görürseniz ben de sizlerin oylarına layık olabilmek için gece gündüz çalışacağım. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Belediye Başkanlığı döneminden hepiniz beni yakın olarak tanıyorsunuz zaten. Ben, Çorum siyasetinde adını en iyi şekilde duyurmak için gayret sarf edeceğim. Davetiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum Mobilyacılar Odası Yalçın Kılıç ise, davetlerini geri çevirmeyen AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül’e teşekkür etti. Kılıç, Zeki Gül’ün Çorum’a yapacağı hizmetleri iyi bildiklerini ve destekçisi olacaklarını ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)