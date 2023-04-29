Seçim ofisi açılışı öncesinde kısa bir konuşma yapan AK Parti Milletvekili Adayı Gül’ün konuşması zaman zaman sloganlarla kesildi. Coşkulu bir kalabalığa seslenen Zeki Gül Alaca’ya yapılacak hizmetlerin takipçisi olacağını ve Alaca’nın gereken hizmeti alması için gece gündüz çalışacağını ifade etti.

6’lı masaya da yüklenen Gül “Bu seçim yüzyılın seçimi, bu seçim mazlum coğrafyayla zalimlerin bir mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti ülkeye çağ atlattı. Yüzüncü yılda Cumhuriyetimizin yapılamaz denilen bir çok şeyi hayata geçirdi. Milli Muharip Uçağı başta olmak üzere savunma sanayinde hem hava hem de kara silahlarında büyük yol kaydettik. 6’lı masa yedincisi maşaları olan topluluk ne yapıyor anlamış değiliz. Ülkede iç savaş ve karışıklık çıkartmak için federasyon diyorlar özerklik diyorlar.

Doğuda ve güneydoğuda devlet yada devletçikler kurdurarak bu ülkeye iç savaş yaşatmak istiyorlar. Amerika yaşadığımız deprem felaketinin ardından bize savaş gemisi gönderdi. Nedeni ise bu ülkenin tekrar ayağa kalkamayacağını zannettiler. Ayağa kalkamayacaklar, yıkılacaklar, parçalanacaklar ve ülkeye el koyacağız diye savaş gemisini getirip beklettiler. Yüzyılın lideri, müminlerin ve Müslüman dünyanın umudu olan sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu ülke nasıl ayağa kalktıysa bu son yaşadığımız deprem felaketinin ardından da dimdik ayakta. 14 Mayıs’ta vereceğiniz desteklerin ardından bu ülke dimdik ayakta kalmaya devam edecek. 6’lı masanın bu ülkeyi Avrupa’ya Amerika’ya peşkeş çekmesine müsaade etmeyeceğinizi çok iyi biliyorum” dedi.

“ALACA GEREKEN

HİZMETİ ALACAK”

Alaca’nın yolları konusunda yapılacak çalışmaların sözünü veren Milletvekili Adayı Gül, Çorum yönünden Alaca’ya girişte olan sıkıntının da kısa süre içerisinde giderileceğini belirtti. Karayolları’nın yapmaması halinde Çorum Belediyesi tarafından yolun yapılacağını belirten Zeki Gül konuşmasında “Alaca benim doğduğum, doyduğum, büyüdüğüm, hizmet etmeye gayret ettiğim, değerli dostlarımın olduğu bir ilçe. Ben sizlere hizmet etmek istiyorum. Eğer sizlere hizmet etmekte kusur etmem edersem de Alaca’da mezarları olan ne annemin ne babamın mezarına gidemem. Hep birlikte el ele omuz omuza Alaca’mızın problemlerini çözeceğiz. Alaca’da Organize Sanayi’de hayvancılıkta Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)’de bulunan projeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. Bizlere belirtilen eksikliklerin giderilmesi konusunda da gereken neyse yapacağız. Ne kadar eksik yolumuz varsa evel Allah’ın izniyle hayata geçireceğiz. Çorum’dan Alaca’ya giriş yolu en büyük problem. Burayı Karayolları yapacak. Ancak yapmazlarsa Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte bu yolu yapacağız” ifadelerine yer verdi.

“KARNEMİZ HEP

PEKİYİ OLACAK”

Milletvekili seçilmesi halinde karnesinde hep pekiyilerin olması için çaba göstereceğini belirten Gül “Öğrenciler karnelerinde ortayla geçer, iyiyle geçer pekiyiyle geçer. Sizde bize karnemizin karnesini pekiyiyle doldurun ki biz de sizlerin hizmetine çok iyi hizmetlerle gelelim” diye konuştu.

DESTEK İÇİN GELEN HERKESE

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Alaca’da yapılan ve miting havasına dönüşen seçim ofisi açılışına gelenlere teşekkür eden Zeki Gül “Ben buraya kadar gelen ve destek veren önceki dönem Sağlık Bakan Yardımcımız Agah Kafkas’a, Milletvekili adaylarımız Yusuf Ahlatçı ve Oğuzhan Kaya’ya, Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, İl Başkanımız Murat Günay’a, Merkez İlçe Başkanımız Erhan Akar’a, Kadın Kolları Başkanımız Meryem Demir’e, Alaca Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şaltu’ya, Alaca İlçe Başkanımız Ragıp Ağaçdan’a ve çevre il ve ilçelerden gelen partimize gönül verenlere teşekkür ediyorum. Kazanan Alaca olacak, kazanan Çorum olacak, kazanan Türkiye olacak” şeklinde sözlerini tamamladı.

(Volkan SINAYUÇ)