İnsanların dünyada eşit yaratılmadığı, bunun mal ve rızık bakımından da böyle olduğunu görürüz. Her şey birbirine muhtaç yaratılmıştır.

Allah rızık bakımından bazılarını diğerlerinden üstün -farklı- kıldı.

Aslında rızık bakımından Müslümanlar eşittir. Fukaranın rızkı zenginin malında halkedilmiştir.

Rızıkta üstün olanlar -zenginler- emirleri altındakilere rızıklarını vermezler, oysa rızıkta hepsi eşittir. Allah’ın nimetlerini bile bile inkar mı ediyorsunuz?

Her canlının rızkını ancak Allah verir.

Zekat, Kur’an’da 6 yerde, müstakil namazla birlikte 82 yerde zikredilmiştir.

Zekatı vermemek ebedi hüsrandır.

Allah’ın kendilerine bol nimetlerinden verdiklerinde cimrilik edenler, sakın bunu kendileri için hayırlı sanmasınlar. Bilakis, o hayır sandıkları şerdir. Cimrilik yaptıkları şey kıyamet gününde onların boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin gerçek sahibi -mirası- Allah’ındır. Allah bütün işlerinizi bilir. (Ali İmran, 180)

Hadis: Ebu hureyre R.A. “Cenab-ı Allah kime mal verir de zekatını ödemezse, kıyamet gününde o mal sahibine gözlerinin üzerinde simsiyah iki benek bulunan gayet zehirli ve korkunç ve başı kel bir yılan şeklinde görünerek sahibinin boynuna gerdanlık yapılacak, sonra da o yılan sahibinin iki çene kemiğini yakalayıp şöyle diyecek; İşte ben senin dünyada taparcasına sevdiğin stok edip yığdığın, zekatı verilmeyen malınım, diye haykıracaktır.”

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ZEKATIN FAYDALARI

1-Zekat malı islahtır temizler. Zekat fertleri cimrilikten, adilikten, kalp katılığından, kendini üstün görmeden, harislik ve hasislikten korur.

Allah korusun kalbe yerleştirir, isyandan çekindirir.

Zekatı verilmeyen mal, aram yollarda harcanır, sahibini kirletir.

Yahudiler mala tapar, malı elde etmek için her şey mübahtır. Bu anlayışları kapitalizmi doğurmuş, zulme ulaşmıştır. Yahudilik tamamen dünya dinidir.

Hıristiyanlık; ruhanilik, tamamen dünyadan sıyrılma, el-etek çekme dinidir. Dünya işleri ile ilgilenmez.

Müslümanlık adalet dinidir. Müslümanlık denge dinidir. Dünya ve ahiret eşit tutulur.

Mal kişinin kendisi ve başkaları için harcamak üzere ahireti ve dünyayı kazanmak için elde edilir ve harcanır. Yani kurtuluş İslamdadır.

2-Zekat, ferdi maddeci olmaktan korur. İnsana mutluluk verir.

Mal sevgisi insanın kalbini sararsa kişi maldan başka kimseyi sevmez. Allah sevgisine perdedir. Zekat insana Allah sevgisini aşılar.

(SÜRECEK)