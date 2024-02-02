Süt üreticisi çiğ süt fiyatlarıyla ilgili uyardı: “Zarar ediyoruz inekler kesime gidiyor”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum merkeze bağlı Palabıyık köyünde hayvancılıkla uğraşan üreticilerle bir araya geldi. Açıklanan çiğ süt fiyatlarının yeterli olmadığını ifade eden üreteciler, damızlık hayvanların kesime gönderilmemesi için fiyatların artırılması gerektiğini vurguladılar.



“GİRDİLER YÜKSEK SÜT FİYATI DÜŞÜK”

Palabıyık Köyü muhtarı olan ve aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan Önder Göcen, “Biz bu işi yapıyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Öyle çok para da kazanmak istemiyoruz. Ama bu işi yapıyorsak da az da olsa para kazanalım istiyoruz. Bu şekilde hep zarar ediyoruz hayvanlarımızı kesime göndermek zorunda kalıyoruz. Girdi fiyatları yüksek süt fiyatı düşük. Dayanmaya çalışıyoruz. Fiyat 13.5 açıklandı ancak biz halen 11.5 liradan süt veriyoruz. Tüm giderlerimiz yüksek. Asgari ücretten çalıştırmaya işçi de bulamıyoruz. Bir işçinin üreticiye maliyeti 40 bin lirayı buluyor. Kendimizin Bağ-Kur primi 6 bin 800 lira. Üretici bu şartlarda nasıl ayakta kalacak” diye konuştu.

Bir başka üretici de, “Süt fiyatları düşük kaldı. Her şeye yapılan zamlar süt fiyatlarına yansıtılmadı. Yem fiyatları da aşırı yükseldi. Çok sıkıntılı durumdayız. Hayvanlarımızı kesime göndermek zorunda kalıyoruz” dedi.

“ÜRETİCİ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI İSTİYOR”

Konuyu TBMM gündemine de taşıdığını hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, üreticilerin zarar ediyoruz diye haykırdığını ancak hükümetin çiftçiyi duymadığını söyledi. Tahtasız, şöyle devam etti:

“Ulusal Süt Konseyi 22 Ocak’tan itibaren geçerli olmak çiğ süt fiyatını 13.5 lira olarak açıkladı. Ama bu fiyat üreticimizi memnun etmiyor. Çünkü üreticimiz bir litre süt ile 1.5 kilo kesif yem alabilmeli ki emeğinin karşılığını alsın. Bu damızlık ineklerimiz kesime gitmesin istiyoruz. Üretici sadece alın terinin emeğinin karşılığını istiyor. Vatandaş etin kilosunu 450-500 liradan yiyorsa bu damızlık hayvanların kesime gittiğinden ve üreticimize destek verilmediğindendir. Çiğ süt fiyatı en az 16 lira olmalı ki bu inekler kesime gitmesin. Çiftçimiz sadece üretmek ve alın terinin karşılığını istiyor.” (Haber Merkezi)