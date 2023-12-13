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Yapımına 2018 yılında başlanan ve 1000 dönümlük alanda yaklaşık 1000 adet işyerinin inşa edildiği Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi’nde özellikle de kentin muhtelif bölgelerinde faaliyet gösteren hurdacılar için yapılan bölümde tüm eksikler tamamlandı.

HURDACILAR SİTESİ’NDE

ANAHTAR TESLİM TÖRENİ

Törene Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, başkan yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Ünsal Yeter, Alper Zahir, Turan Candan ve Zübeyir Tuncel, belediye meclis üyeleri, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Kalaycı ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Fırıncı ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Sobacılar ve Çilingirler Odası Başkanı Hasan İlhan, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Odun ve Kömür Satıcıları Derneği Başkanı Osman Şahin, Karacaköy Muhtarı Salih Biçer, Ülkempınar Köyü Muhtarı Mecit Yaşar, kooperatif yönetim kurulu üyeleri, ortakları ile çok sayıda davetli katıldı.



1000 ESNAF İŞYERİNE KAVUŞACAK

Kurban kesimi ve dualar eşliğinde yapımı tamamlanan işyerinin açılışının yapıldığı törende konuşan Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, kooperatif ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

2018 yılında kurulan kooperatifin inşaat alanı yeni dâhil edilen genişleme alanı ile birlikte 1000 dönümü kapsadığını söyleyen Fındıkcı, bölgenin hali hazırda en büyük sanayi sitesi inşaatı olan kooperatifin tamamlandığında yaklaşık 1000 esnafın, 100 metrekare ile 1000 metrekare arasında değişen işyerlerine kavuşacağını söyledi.

İNŞAAT SEVİYESİ YÜZDE 50’Yİ GEÇTİ

Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin inşaat seviyesinin yüzde 50’in üzerinde olduğuna dikkat çeken Fındıkcı, bugüne kadar yapılan inşaat harcamalarının ise güncel değerler üzerinden yaklaşık olarak 600 milyon TL olduğunun altını çizdi.



45 HURDACI DÜKKÂNI TAMAMLANDI

Kooperatif içerisinde bulunan ve şu ana kadar elektrik, su, kanalizasyon gibi. altyapılar başta olmak üzere tüm eksiklikleri tamamlanan 45 adet hurdacılar sitesinin anahtar tesliminin yapıldığına dikkat çeken Fındıkcı, hurdacıların da yeni işyerlerine taşınmaya başladıklarını kaydetti.

BELEDİYE BAŞKANI AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Kooperatifin inşaatına başladığı günden itibaren Çorum Belediyesi’nin her zaman desteğini gördüklerini dile getiren Fındıkcı, bilhassa da su, kanalizasyon gibi altyapı hizmetleriyle birlikte elektrik hatlarının döşenmesinde ve son olarak da genişleme alanıyla ilgili verdiğiniz destekten dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Çorum esnafı için büyük bir şans olan Zanaatkarlar Küçük sanayi Sitesi’ndeki gelişmenin gurur verici olduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı.

İLK ANAHTARI AŞGIN TESLİM ETTİ

Törende Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarafından yapımı tamamlanan hurdacılar Sitesi’nde işyeri bulunan İbrahim Önder’e sembolik olarak anahtarı teslim edildi. Aşgın, işyeri sahibi İbrahim Önder’e de işyerinin hayırlı uğurlu olmasını dilerken, bol ve bereketlik kazançlar temenni etti.

AŞGIN’A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, kooperatif inşaatının bugünlere ulaşmasında ciddi emekler harcayan ve fedakarlıklarda bulunan yüklenici firma sahiplerinden İrfan Yaşar ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a katkılardan dolayı bir kez daha teşekkürlerini dile getirip, kendisi için özel olarak hazırlanan bir tablo hediye ettiler.

Belediye Başkanı Aşgın da gün anısına kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı’ya besleme yazılı bir tabloyu hediye olarak verdi.

Törenin ardından davetlilere kahvaltı ikramında bulunuldu.