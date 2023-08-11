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Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Yalçın Keşçi ve Alihan İdikut ile yüklenici firma yöneticisi Çağrı Yaşar, AK Parti İl başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP İl Başkanı Ümit Er ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’ı ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında Mayıs ayında yapılan seçim öncesinde göreve gelen Ak Parti İl Başkanı Murat Günay ile CHP İl Başkanı Ümit Er’e ve geçtiğimiz günlerde MHP İl Başkanı olarak atanan Mehmet İhsan Çıplak’a hayırlı olsun dileğinde bulunan Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, görevlerinde başarılar diledi.

Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi çalışmaları hakkında bilgileri paylaşan Fındıkcı, ayrıca günün anısına da il başkanlarına Çorum Saat Kulesi, Hitit Güneş Kursu ve Kadeş Barış antlaşmasını simgeleyen bir tablo hediye etti.

Fındıkcı ve beraberindeki heyet AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’a da kooperatiflerine gösterdiği ilgi alakadan dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren siyasi parti yöneticileri de, 900 civarında esnafı işyeri sahibi yapmak için gösterdiği gayretten dolayı Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu ile yüklenici firma yönetici ve çalışanları tebrik ettiler.