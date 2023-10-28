Dokuz yüz yirmi üç ekim ayında

Cumhuriyet bizim yüce milletin

Seksen iki milyon nüfus sayımda

Yüzüncü yılında cumhuriyetin

Padişaha kulluğumuz bitirdik

İşgalciyi kovup dize getirdik

Ekmeğimiz kuru yavan yetirdik

Yüzüncü yılında cumhuriyetin

Saltanatın denizinde yüzeni

Devrim ile değiştirdik düzeni

Eşit yapsak ezileni ezeni

Yüzüncü yılında cumhuriyetin

İşgalciye tokat oyunu bozan

Ülkenin tapusu olmuştur Lozan

Bunu böyle bilip yazacak ozan

Yüzüncü yılında cumhuriyetin

Laik demokratik hukuk devleti

Bir bayrakta birleştirdik milleti

Çağdaşlıkla değiştirdik zilleti

Yüzüncü yılında cumhuriyetin

İsyanlar çeteler durmadı yine

Çok hevesli vardı geçmişe düne

Binbir engel yıkıp geldik bugüne

Yüzüncü yılında cumhuriyetin

Ümmetten ulusa bir düzen kurduk

Laik demokrasi üstünde durduk

Eğitim işine çok kafa yorduk

Yüzüncü yılında cumhuriyetin

Cumhuriyet kimsesizin kimsesi

Onunla gür çıkar milletin sesi

Mutlu eder büyük küçük herkesi

Yüzüncü yılında cumhuriyetin

Uydulara Türk imzası atalım

Bilime tekniğe değer katalım

Yurdumuzu candan aziz tutalım

Yüzüncü yılında cumhuriyetin

Uygarlık yolunda birlik olalım

Hakiki mürşit”ten ilham alalım

Aydınlı’yım TAM BAĞIMSIZ kalalım

Yüzüncü yılında cumhuriyetin