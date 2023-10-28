Dokuz yüz yirmi üç ekim ayında
Cumhuriyet bizim yüce milletin
Seksen iki milyon nüfus sayımda
Yüzüncü yılında cumhuriyetin
Padişaha kulluğumuz bitirdik
İşgalciyi kovup dize getirdik
Ekmeğimiz kuru yavan yetirdik
Yüzüncü yılında cumhuriyetin
Saltanatın denizinde yüzeni
Devrim ile değiştirdik düzeni
Eşit yapsak ezileni ezeni
Yüzüncü yılında cumhuriyetin
İşgalciye tokat oyunu bozan
Ülkenin tapusu olmuştur Lozan
Bunu böyle bilip yazacak ozan
Yüzüncü yılında cumhuriyetin
Laik demokratik hukuk devleti
Bir bayrakta birleştirdik milleti
Çağdaşlıkla değiştirdik zilleti
Yüzüncü yılında cumhuriyetin
İsyanlar çeteler durmadı yine
Çok hevesli vardı geçmişe düne
Binbir engel yıkıp geldik bugüne
Yüzüncü yılında cumhuriyetin
Ümmetten ulusa bir düzen kurduk
Laik demokrasi üstünde durduk
Eğitim işine çok kafa yorduk
Yüzüncü yılında cumhuriyetin
Cumhuriyet kimsesizin kimsesi
Onunla gür çıkar milletin sesi
Mutlu eder büyük küçük herkesi
Yüzüncü yılında cumhuriyetin
Uydulara Türk imzası atalım
Bilime tekniğe değer katalım
Yurdumuzu candan aziz tutalım
Yüzüncü yılında cumhuriyetin
Uygarlık yolunda birlik olalım
Hakiki mürşit”ten ilham alalım
Aydınlı’yım TAM BAĞIMSIZ kalalım
Yüzüncü yılında cumhuriyetin