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Haberci19 İnternet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Çorum Basın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cuma Şahin ile Gülistan Şahin ve Ünal Şahin’in babası Yusuf Şahin, hayatını kaybetti.



Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Yusuf Şahin, vefat etti. Merhumun cenazesi Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü morgundan alınarak, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merkez Çaltıcak Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği (HGYD) Başkanı Birkan Demirci, her iki derneğin yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile AK Parti İl Başkanı Murat Günay da merhumun cenazesinin alındığı Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü morgu önündeki törene katılarak Cuma Şahin’e başsağlığı dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, başta meslektaşımız Cuma Şahin olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.