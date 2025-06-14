Çorumlu güreşçi Yusuf Eren Koçak, U15 milli takım seçmelerinde elde ettiği başarıyla Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Milli Eğitim Spor Kulübü ve aynı zamanda Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu olan Yusuf Eren Koçak, Konya’da düzenlenen milli takım seçmelerinde, 48 kiloda mücadele ederken, tüm rakiplerini yenerek milli mayoyu giymeye hak kazandı. Koçak, 25-27 Haziran tarihlerinde İtalya’nın Caorle kentinde düzenlenecek U15 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.