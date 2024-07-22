Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nden olup Almanya’da bulunan Yusuf Bilgin (85), rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Zeliha Bilgin’in eşi, Yusuf Bilgin, Kasım Bilgin, Elif Renkli, Suzan Şenel ve Nurcan Aşcı’nın babası olan Yusuf Bilgin’in cenazesi Türkiye’ye getirildi.

Merhumun cenazesi saat 10.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme ve helallik alma töreninin ardından Kuşsaray Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ