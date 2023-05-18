14 Mayıs seçimlerine Cumhur İttifakı olarak katılan AK Parti ve MHP Milletvekilleri Ahlatcı, Kaya ve Kayrıcı İl Seçim Kurulu’ndan ardarda mazbatalarını aldı. Mazbata törenine Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Vahit Kayrıcı ile birlikte AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, AK Parti ve MHP İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yönetici ile üyeleri katıldı.

Mazbata alan Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ile Vahit Kayrıcı daha sonra birer konuşma yaptı. Desteklerinden dolayı Çorum halkına ve tarafsız bir şekilde seçim sürecini yürüten basın mensupların teşekkür eden Milletvekili Kaya konuşmasında: “Tüm kardeşlerime teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olsun diye oy veren MHP'li, Yeniden Refah Partili, Büyük Birlik Partili ya da hiçbir partiye mensubiyet olmayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çorum halkından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 28 Mayıs’ta yapılacak olan ikinci turda da destek isteyen Yusuf Ahlatcı ise; “Gelin hep birlikte Türkiye'mizin hamisi, hizmetkarı, birliğimizin, beraberliğimizin teminatı, vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın, devletimizin teminatı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Kars'tan çok güçlü gönderelim. Çok güçlü gönderelim ki yarın gittiğimizde inşallah biz de bunun karşılığını hem Meclis'te hem hükümette çok güçlü bir şekilde alalım” dedi.

Seçimde emeği geçen tüm parti teşkilatlarına ve Çorumlulara teşekkür eden Milletvekili Kayrıcı ise Türkiye’nin bölgesinde yıldız ülke, Çorum’un hak ettiği hizmetleri alan bir şehir olması için çalışacağını dile getirdi. Vahit Kayrıcı, tüm partililerden 28 Mayıs seçimleri için çalışmalarını isterken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mutlaka bu seçimi kazanması gerektiğine vurgu yaptı.

Mazbata töreni sonunda AK Parti ve MHP’liler önce ayrı ayrı daha sonra ise Cumhur İttifakı olarak toplu hatıra fotoğrafı çekinmeyi ihmal etmediler.

(Tugay GÖKTÜRK)