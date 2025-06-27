Ahlatcı, “2024 yılı Mayıs ayında 298 milyon dolar olan ihracatımız, 2025 yılı Mayıs ayında 566 milyon dolara yükselirken, bu da 268 milyon dolarlık artış ve % 89,7 oranında büyüme anlamına geliyor” dedi.

“Çorum’un ihracat başarısı, üretim gücümüzün ve azimli girişimcilerimizin en güzel göstergesidir” diyen Ahlatcı, yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

“İhracat artışında Türkiye genelinde ikinci sırada yer almamız, sanayicilerimize ve iş insanlarımıza duyulan güvenin haklı bir sonucudur.

Bu başarının arkasında büyük bir emek, kararlılık ve ortak hedef yatmaktadır. Başta sanayicilerimiz, ihracatçılarımız ve tüm çalışanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Çorum üretiyor, Türkiye büyüyor. Daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

İnşallah yakında hizmete girecek hızlı tren ile birlikte şehrimizin ekonomik potansiyeli çok daha yukarılara taşınacak, ihracatta yeni rekorlara ulaşacağız.

Türkiye’nin dört bir yanında üretim ve ihracatla büyüyen iller arasında yer alan Çorum'umuz bu başarısıyla yatırımcıların dikkatini bir kez daha üzerine çekmiş ve geleceğe dair umutları pekiştirmiştir.”

Muhabir: Haber Merkezi